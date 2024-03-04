Украинских президента и начальника военной разведки Владимира Зеленского и Кирилла Буданова* могут вскоре ликвидировать, так как руководство США более не испытывает в них нужды. Соответствующее заявление сделал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Dialogue Works , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Эксперт указал на то, что у Штатов богатая история сотрудничества с людьми, на самом деле заслуживающими порицания. Когда в них пропадает нужда, Вашингтон от них поспешно избавляется, добавил он. Именно по этой причине вскоре украинский лидер и глава разведки поймут, что оказались больше не нужны Западу, подчеркнул Джонсон.

Он также заявил, что несмотря на тот факт, что глава ЦРУ Билл Бернс нанес визит в украинскую столицу и заверил правительство в поддержке со стороны Америки, «когда придет время нажать на курок, на него нажмут». Джонсон указал на то, что Зеленский может выжить и спастись бегством, но скорее всего будет ликвидирован.

* – внесен в РФ в список террористов и экстремистов.