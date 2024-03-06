Экс-разведчик Риттер назвал причиной отставки Нуланд ее разногласия с Байденом и его окружением

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд отправилась в отставку по причине своих взглядов, которые не совпадают с изменившейся политикой Белого дома. Так считает бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер. Его точку зрения изложил YouTube-канал Danny Haiphong.

Риттер считает, что у Нуланд был выбор. Либо она принимает новую политику и проводит ее, либо уходит в отставку. Она выбрала второй вариант.

«Это не было ее добровольным решением. Она больше не находится на одной волне с той политикой, которую проводят президент и госсекретарь», - указал Риттер.

По его мнению, Байден сменил политический курс на более реалистичный в попытке выиграть президентские выборы. Ему приходится теперь сверяться с реальностью. Украина стала представлять огромную проблему для Белого дома. США будут просто пытаться смягчить для себя результаты победы России. Нуланд же не захотела участвовать в подобном развитии событий.

Ранее Риттер заявил, что Западу необходимо запустить мирные переговоры с РФ по Украине. В то же время украинские союзники никак не могут определиться с выбором адекватной стартовой позиции.