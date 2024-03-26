По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, президент Незалежной Владимир Зеленский осознает близящийся крах киевского режима, из-за чего он готов совершить абсолютно любые действия в связи с отчаянием. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что сегодня украинское правительство напоминает ему зверя, получившего смертельно опасную рану.

По мнению эксперта, при этом власти киевского режима все равно станут биться до последнего, чтобы не идти на мирные переговоры, в том числе и на отчаянные шаги, чтобы каким-либо образом противостоять России.