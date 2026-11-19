Специалисты Мосавтодора завершили капитальный ремонт четырех участков региональных дорог общей протяженностью около 1,9 км в Лосино-Петровском и Дмитровском округах. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Финальным объектом стал 380-метровый отрезок на подъезде к поселку Поповское в Дмитровском округе. Там дорожники заменили дорожную одежду, смонтировали водопропускную трубу и локальные очистные сооружения, установили барьерное ограждение, знаки и нанесли разметку.

В Лосино-Петровском округе ранее обновили 852-метровый участок дороги в деревне Улиткино — там уложили новый асфальт и построили дождевую канализацию.

Также в Лосино-Петровском привели в порядок смежные участки улиц Нагорной (400 метров) и Первомайской (250 метров), которые ведут к Никольскому парку, собору Николая Чудотворца, школам и больницам. Для защиты от подтоплений там проложили около 800 метров ливневой канализации, обустроили тротуар на Первомайской, дополнительные парковки на Нагорной и уложили искусственные неровности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.