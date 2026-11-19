Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области выявили признаки незаконного размещения отходов в Ленинском округе и Чехове. Владельцам территорий объявили предостережения о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов рассказал, что в городе Видное Ленинского округа мусор завозили и сваливали на открытый земельный участок. Похожее нарушение зафиксировали в Чехове, где отходы складировали прямо на территории строительного рынка в деревне Перхурово.

По данным ведомства, участок в Видном принадлежит компании «Риэлти», занимающейся операциями с недвижимостью, а стройрынок в Чехове обслуживает местный индивидуальный предприниматель. Оба собственника обязаны устранить нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках.