Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске регулярно жалуются на нехватку лекарств и расходников, устаревшее оборудование, проблемы с формой и переработки. Медики и водители уверены: эти трудности отражаются не только на условиях труда, но и на том, какую помощь получают пациенты, сообщил karelinform.ru.

О ситуации редакции рассказал один из водителей скорой. Кроме того, в социальных сетях появилось анонимное обращение: его авторы представились работниками СМП и попросили проверить положение дел, а также пересмотреть организацию работы учреждения.

«Мы не просим многого — дайте работать по правилам», — так авторы обращения сформулировали главное требование.

Одна из главных претензий касается средств индивидуальной защиты. По словам медиков, на 12-часовую смену, в течение которой бригада выезжает на 7–15 вызовов, выдают всего три пары перчаток — хотя менять их нужно после каждого пациента.

«На смену выдают всего три пары перчаток, хотя за это время может быть до 15 вызовов. Бывает, используешь их на вызове, где условия небезопасные, а дальше у тебя другие пациенты. И что делать?» — рассказывает один из сотрудников.

По мнению сотрудника, есть сложности и с размерами: вместо нужного S сотрудники нередко получают M и L. Это не только неудобно, но и, как отмечают медики, может мешать проводить манипуляции. Достается и другим расходным материалам. Закупка самых дешевых изделий, считают сотрудники, сказывается на качестве работы: антисептические салфетки 2×2 см слишком малы, чтобы полноценно обработать место инъекции. Проблемы возникают и с перевязочными материалами. Стерильные салфетки для обработки ран иногда приходится делать самостоятельно — нарезать бинт и отправлять его на стерилизацию.

«Раньше поставлялись готовые нетканые салфетки — их и удобнее использовать, и снимать с раны проще, чем прилипший кусок бинта с торчащими нитками», — заявляют медики.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми‑инвалидами в ЯНАО столкнулись с нехваткой реабилитационных услуг.