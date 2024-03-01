Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже при личных встречах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пользуется заметками даже в ходе частных встреч с небольшим количеством людей. Соответствующее заявление сделал бывший спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти в беседе с Fox Business .

Маккарти утверждает, что американский лидер пользуется шпаргалками в виде небольших записок даже в ходе живых встреч за закрытыми дверями. По словам экс-спикера, Байден придерживается содержимого записок, и если намеренно отклониться от разговора в ходе беседы с президентом, то он «не сможет продолжать».

В то же время, Маккарти подчеркнул, что испытывает уважение к главе государства за служение своей родине. Тем не менее Байден уже не в том возрасте, чтобы работать на подобном посту, добавил он.

Как отмечает сам телеканал, комментарии Маккарти появились после публикаций в прессе о том, что Байден полагается на шпаргалки даже в ходе частных мероприятий с участием доноров. Согласно информации Axios, некоторые доноры обеспокоены тем фактом, что Байдену приходится прибегать к подобным решениям.