Эксперт Оленченко считает, что в Североатлантическом альянсе усиливается стремление к необходимости переговоров по Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Незалежной не принесет мир и призвал усиливать страну, а также показать России, что она «не получит того, чего желает, на поле боя», важно сесть за стол переговоров. По словам европеиста Владимира Оленченко, это заявление свидетельствует о различии мнений в альянсе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что среди государств Восточной Европы резко наметилось понимание, что нужны мирные переговоры. Прежде всего это касается Венгрии и Словакии, однако им противостоит Чехия.

По мнению эксперта, противостояние наблюдается среди государств Западной Европы: так, Франция выступает генератором усиления агрессии и эскалации, а Италия от этого всевозможными способами отмежевывается.

Он подчеркнул, что Столтенберг старался определить позицию, которая носила бы общий знаменатель, в связи с чем его заявление носит противоречивый характер, поскольку в нем говорится о важности начала мирных переговоров, но в то же время и имеется призыв продолжать военную поддержку Киева.