Эрдоган и Шольц назвали уход Асада очень хорошим событием

Во вторник состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы политики пришли к согласию относительно важности сохранения независимости и неприкосновенности территории Сирии, как сообщила пресс-служба правительства Германии.

В ходе беседы Шольц и Эрдоган выразили удовлетворение в связи с уходом президента Сирии Башара Асада. Они отметили, что сейчас важно обеспечить безопасность всех жителей Сирии, независимо от их этнической или религиозной принадлежности.

«Сюда также относится и сохранение территориальной целостности и суверенитета. Мы хотим работать над достижением этих целей вместе с нашими партнерами в Европейском союзе и регионе», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

Напомним, немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям.

Ранее член сирийского национального совета Анас аль-Абда, представляющий сирийскую оппозицию, заявил, что новым властям арабской республики нужны хорошие отношения с Россией.