«Есть необходимые указания». Зеленский сообщил о возможном прорыве в переговорах
В Киеве заявили о готовности определить условия завершения конфликта
По словам украинского президента Владимира Зеленского, в ближайшее время могут быть предприняты действия, направленные на выяснение путей для достойного урегулирования военного противостояния.
Соответствующее заявление он распространил через свой Telegram-канал.
«Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги для определения того, как достойно завершить войну. Украинская делегация имеет необходимые указания», — анонсировал Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский назначил Умерова главой делегации для переговоров с США и Россией.