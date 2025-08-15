Трамп встретит Путина у трапа — жест доброй воли или банальный этикет? Эксперт объясняет

Решение Дональда Трампа лично встретить Владимира Путина на аляскинском аэродроме свидетельствует о дружелюбном настрое американского лидера. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила эксперт по этикету Альбина Холгова.

По словам специалиста, встреча главы государства у трапа самолета — высшая форма дипломатического уважения. Холгова отметила, что такой жест показывает искреннее желание сотрудничать.

Также она подчеркнула, что по нормам протокола статус встречающего должен соответствовать рангу гостя. И если президента встречает другой президент, то это идеально.

Холгова добавила, что по традиции дамам в делегации преподносят цветы, после чего участники переговоров отправляются к месту проведения встречи.

Ранее был объявлен состав делегации США на встрече с представителями РФ.