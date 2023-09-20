«Это парень наш президент, что ли?»: Маккарти спросит с Зеленского на встрече за каждый потраченный на Украину доллар

На вопрос журналистов, возьмет ли американский Конгресс на себя очередные финансовые обязательства по помощи ВСУ, Маккарти отрезал, что намерен во время встречи с президентом Украины Зеленским задать тому ряд конкретных и, возможно, не совсем приятных вопросов об уже потраченных средствах.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы: где отчетность за деньги, которые мы уже потратили?» — сказал политик, его цитирует Reuters.

По данным, приведенным ранее Минобороны США, на конец августа нынешняя американская администрация предоставила военной помощи киевскому режиму на сумму более чем на $43,7 млрд.