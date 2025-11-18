«Это угрожает Украине». Что известно о требованиях Рады отправить в отставку Ермака и правительство?

Партии «Голос» и «Европейская солидарность» выступили с резкой критикой в адрес президента Владимира Зеленского, призвав его к немедленным кадровым решениям.

Как передает издание «Страна.ua», политические силы настаивают на отставке как главы Офиса президента Андрея Ермака, так и всего действующего кабинета министров.

Поводом для столь жестких требований стал резонансный коррупционный инцидент в энергетической отрасли. В своем обращении партия «Голос» охарактеризовала ситуацию как «чрезвычайную», подчеркнув, что она создает серьезные риски для национальной безопасности Украины. В партии убеждены, что отправной точкой для любых позитивных преобразований должна стать отставка Андрея Ермака.

