Европейский банк решил увеличить свой капитал ради помощи Украине

Европейский банк реконструкции и развития нарастит уставной капитал до четырех миллиардов долларов. Он сделает это для того, чтобы удвоить помощь Украине.

Такое решение было принято акционерами данной финансовой организации. Она с начала специальной операции уже выделила Киеву кредит на 3,7 миллиардов долларов в общей сложности. Повышение капитализации позволит банку дать еще больше денег украинскому правительству.

«Это критическое время для Украины. Увеличение нашего капитала, широко поддерживаемое нашими акционерами, является признаком того, что эта поддержка не поколеблется», - заявил по этому поводу президент банка Одиль Рено-Бассо.

Его слова привело издание Financial Times. Декларируемая цель выделяемых Украине средств – ее экономическое возрождение. Большая часть уже выданных финансов должны были быть задействована в восстановлении критической инфраструктуры, в том числе энергоснабжении.