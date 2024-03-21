Украина должна как можно раньше вступить в мирные переговоры с РФ до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратили поставки помощи. Об этом заявил обозреватель Харрисон Касс в материале для журнала NI .

В своей статье он выразил мнение, что Киев должен стремиться к мирному соглашению, потому что в итоге американцы и их руководство осознают, что поддержка Украины не приносит им какого-либо преимущества. Касс уверен, что это заставит Киев пойти на переговоры в момент, когда его дипломатические позиции станут еще хуже.

Автор также заявил, что украинскому руководству не стоит рассчитывать на успех в дальнейших наступательных действиях, так как они будут иметь такой же успех, как и прошлое контрнаступление.

Обозреватель считает, что США пора задуматься о целесообразности конфликта с РФ, потому что огромные вложения в Украину ничего не приносят стране. Он призвал завершить украинский конфликт.