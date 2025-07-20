Евросоюз потребовал от Грузии не интеграции, а полного подчинения

Грузия лишилась возможности присоединиться к Европейскому союзу. В Европейском парламенте в минувшую субботу, 19 июля, было сделано заявление, в котором говорится о том, что Грузия не сможет стать членом ЕС до тех пор, пока в стране не пройдут «честные выборы» и не будут соблюдены демократические нормы.

В Брюсселе действующее грузинское правительство не признают в качестве законного партнера, а внутреннюю политику Тбилиси характеризуют как авторитарную.

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ», — говорится в официальном заявлении в соцсети X.

Помимо этого, Европейский союз предупредил о возможности приостановки безвизового режима в случае, если правящая партия «Грузинская мечта» не выполнит определённые условия до 1 сентября. В Тбилиси восприняли это как попытку оказать давление на страну.

К слову, в документе, принятом Европарламентом 9 июля, говорится о том, что парламентские выборы, состоявшиеся в 2024 году, были якобы сфальсифицированы. В связи с этим, страной управляет не легитимный президент Михаил Кавелашвили, который вступил в должность в декабре 2024 года.