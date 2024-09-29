Минувшим днем, в субботу, 28 сентября, проживающую в ФРГ супружескую пару местные власти заподозрили в организации подпольного показа в сети через услугу IPTV российских телеканалов, которые находятся под западными санкциями. На сайте таможни Германии сообщалось, что подозреваемыми являются граждане Украины: 37-летний немец и его 42-летняя супруга.

Произошедшее назвали в Европе театром абсурда. В частности, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что всё это можно смело считать «новым пугающим эпизодом тоталитарного ЕС».

«Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!» — так Филиппо назвал ситуацию в соцсети X.

Задержание же супружеской пары в ФРГ за вещание российских каналов он охарактеризовал как обыкновенный еврофашизм.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось выполнить ни одну из поставленных себе задач в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.