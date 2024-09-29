Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось выполнить ни одну из своих задач в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Украинский президент возвращается в Киев с пустыми руками», — написал он.

Так, уточнил Филиппо, США не дали Украине разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Кроме того, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп «поставил Зеленского на место».

Также Запад фактически признал поражение ВСУ на Донбассе, а в западных СМИ стали появляться публикации о жестоких методах мобилизации на Украине, резюмировал французский политик.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории».