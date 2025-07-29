Философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik представил фундаментальный взгляд на роль православия в русской истории. Он утверждает, что для русского человека вера давно переросла религиозные рамки, став основой национальной идентичности.

По мнению Дугина, ключевой цивилизационный выбор – принятие православия князем Владимиром в 988 году – предопределил всю дальнейшую судьбу России. Это решение заложило «алгоритм истории»: духовный, культурный, языковой, художественный, архитектурный и политический код нации. Одновременно Русь унаследовала от Византии извечное противостояние с Западом (католичеством), что на века определило геополитических союзников и противников. «1037 лет назад в нашей судьбе было определено все», — подчеркнул философ.

Он видит прямую историческую преемственность: от Крещения Руси через формирование Московского царства к современности. Верность «присяге Христу», данной предками и хранимая веками, по его убеждению, является стержнем национального бытия. Именно эта многовековая верность, считает он, предопределила не только прошлое, но и современные события, включая специальную военную операцию на Украине.

Философ делает радикальный вывод: корни текущего конфликта с Западом, включая СВО, следует искать в 988 году. «Мы живем в последствиях того решения», — резюмировал Дугин, представляя тысячелетнюю историю России как непрерывное воплощение цивилизационного выбора, сделанного при Крещении, где современные события — лишь закономерное звено в этой цепи.

Ранее он пояснил, почему РФ не заинтересована в переговорах с Украиной.