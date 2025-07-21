Философ Александр Дугин в эфире авторской программы на радио Sputnik высказал мнение, что в настоящее время Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной.

Философ высказал мнение, что для России приемлемо поражение Украины. Другой исход конфликта просто не допустим. Однако в настоящее время Украина не намерена сдаваться. В таком случае нет необходимости в проведении мирных переговоров с участием дипломатов обеих стран.

О готовности к проведению нового раунда переговоров проинформировал президент Украины Владимир Зеленский. В Германии предположили, что инициатива Киева связана со сговором Украины с США. В Москве никогда не отказывались от переговоров. Дипломаты надеются, что удастся решить конфликт мирным способом на выгодных условиях. Кроме того, во время подобных встреч стороны согласовывают ряд гуманитарных вопросов, которые решаются обеими странами.

Ранее стала известна возможная дата новых переговоров РФ и Украины в Стамбуле.