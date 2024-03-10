Financial Times: Трампа поддержали спонсоры его экс-соперника Десантиса

Предприниматели Ричард и Элизабет Уихлейн, ранее бывшие одними из наиболее крупных доноров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, будут поддерживать в гонке экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times .

Издание отмечает, что супруги уверены в том, что у Трампа имеются большие шансы на победу, а само уголовное преследование стало катализатором мощной поддержки Республиканской партии.

Однако их отношение к экс-президенту Штатов неоднозначное. Так, Элизабет не устраивают методы общения Трампа с людьми.

Десантис на свою кампанию получил от супругов Уихлейнов три миллиона долларов, Трампу будет выделена такая же сумма. В настоящее время экс-лидеру США эта поддержка необходима, поскольку ему приходится значительные суммы трать на погашение судебных издержек.