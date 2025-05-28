Руководство Евросоюза может все-таки пойти на смягчение своей политики в сфере отказа от российских энергоресурсов. Такое заявление сделал Роберт Фицо, премьер-министр Словакии. Его слова привело в своем телеграм-канале РИА Новости.

Политик утверждает, что Европа стоит перед серьезным выбором. Она может лишиться поставок из России не только нефти и газа, но и ядерного топлива, а также обогащенного урана. Все это в состоянии сподвигнуть руководство ЕС на отказ от своей непримиримой политики в адрес РФ.

«В рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии», — указал он.

Ранее сообщалось, что Словакия на фоне сделки с США потребовала от Украины €3 млрд за помощь. В этой стране считают, что Украина должна возместить расходы, которые понесла Словакия. Киев стремится стать частью ЕС, при этом заключает сделку по ресурсам с Соединенными Штатами, что является нелогичным.