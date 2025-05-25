В Словакии считают, что Украина должна возместить расходы, которые понесла Словакия, предоставляя свои природные ресурсы Соединенным Штатам Америки. Об этом пишет агентство TASR, ссылаясь на заявление «Словацкой национальной партии» (SNS).

По словам Зузаны Шкопцовой, занимающей пост руководителя аппарата лидера партии, будет справедливо, если Киев вернет Братиславе 3 млрд евро.

«Если Украина передаст все свои минеральные ресурсы США, у нее не останется средств для возврата помощи европейским странам», — заявила Шкопцова.

Политик выразила мнение, что такое соглашение не соответствует здравому смыслу и моральным принципам, особенно если учесть, что Украина по-прежнему рассчитывает на помощь со стороны Европейского союза.

SNS призывает премьер-министра Роберта Фицо поднять эту проблему на следующей встрече глав государств и правительств Евросоюза и инициировать обсуждение в Европейской комиссии.

Отметим, что финансовые претензии к Украине звучали из соседней со Словакией Румынии. Ранее сообщалось, что победитель первого тура выборов в Румынии Джордже Симион требует от Киева денежной компенсации за подаренный Patriot.