Foreign Policy: своим «нищенским» визитом в США Зеленский окончательно все испоганил для Украины
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Американские журналисты продолжают комментировать недавний визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание Foreign Policy, очередное появление украинца перед американским политикумом запомнилось лишь одним - очередным выпрашиванием средств налогоплательщиков.
Как отмечается в материале издания, тем самым Зеленский только ухудшил и так непростую ситуацию для Киева.
«Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», — говорится в публикации.
Журналисты пишут, что в Белом доме неоднократно указывали высокопоставленным чиновникам из Украины свести к минимуму, а лучше и вовсе прекратить все контакты с республиканцами в конгрессе, пытаясь склонить их на сторону Киева в вопросе финансирования ВСУ.
«Белый дом просил Зеленского прекратить созвоны через Zoom с Капитолийским холмом. Кроме того, администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве», — добавил автор.