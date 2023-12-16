Foreign Policy: своим «нищенским» визитом в США Зеленский окончательно все испоганил для Украины

Американские журналисты продолжают комментировать недавний визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание Foreign Policy, очередное появление украинца перед американским политикумом запомнилось лишь одним - очередным выпрашиванием средств налогоплательщиков.

Как отмечается в материале издания, тем самым Зеленский только ухудшил и так непростую ситуацию для Киева.

«Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», — говорится в публикации.

Журналисты пишут, что в Белом доме неоднократно указывали высокопоставленным чиновникам из Украины свести к минимуму, а лучше и вовсе прекратить все контакты с республиканцами в конгрессе, пытаясь склонить их на сторону Киева в вопросе финансирования ВСУ.