Француз 'Артаньян заявил, что выборы в России хорошо организованы

Президентские выборы в России организованы настолько безупречно, что вполне могут служить примером для других стран и государств, заявил в беседе с РИА Новости французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян.

Отмечается, что представитель Франции находится в настоящее время в ДНР в качестве международного наблюдателя, где следит за ходом голосования жителей нового российского региона.

«Я думаю, что выборы хорошо организованы, не заметил каких-либо проблем на избирательных участках», — констатировал собеседник агентства.

В продолжение сказанного д'Артаньян отметил полное отсутствие жалоб от местных избирателей или от его коллег-наблюдателей.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Центризбирком проинформировал, что во второй день явка на президентских выборах в России составила по состоянию на 11:00 (по мск) 37,17%.