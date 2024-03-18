Любые громкие заявления, связанные с отправкой военнослужащих НАТО на украинскую территорию не продуктивны и играют на руку России. Так считает депутат французского парламента Мануэль Бомпар. Его слова привел телеканал Europe 1.

Он считает, что подобные высказывания президента Франции пытались сформировать некую «стратегическую двусмысленность» в отношении Украины, чтобы дезориентировать РФ. Вместо этого они сделали совершенно обратное, указав Владимиру Путину на неготовность Запада отправить свои войска на помощь Киеву.

«Результат, который был получен, был прямо противоположным, поскольку почти все страны Евросоюза и НАТО сказали: "Не может быть и речи об отправке войск», - указал он.

В итоге Макрон оказал неоценимую услугу Москве, так считает Бомпар. Он дал всему миру понять, что в Евросоюзе и Северо-Атлантическом блоке существует серьезный раскол, который не даст им оказать существенные меры для того, чтобы поддержать Украину.

Ранее британские журналисты предположили, что Макрон сменил свою риторику на воинственную с целью поднять собственный престиж. Он хочет вернуть доминирование Франции в Европе, обогнав Германию по степени влияния.