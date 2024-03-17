Telegraph: Макрон сменил тон по Украине из желания поднять престиж Парижа

Смена риторики французского президента Эммануэля Макрона о конфликте на территории Украины может быть объяснено его желанием вернуть своей стране доминантный статус в европейском регионе. Соответствующее заявление сделали журналисты британского издания The Telegraph в последнем материале.

Опросив источники в Елисейском дворце и бундестаге, политологи издания пришли к выводу, что метаморфоза французского лидера «из голубя в ястребы» произошла не по случайности.

Подобную смену настроения Макрона авторы объяснили внутриполитическими причинами, источниками которых является конкуренция Франции и ФРГ. Немецкие власти нарушили негласное соглашение, когда заняли экономическое и стратегическое лидерство в ЕС, хотя раньше роль вторых отводилась Парижу.

«Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — отмечают специалисты.

Они также не исключают вероятность ожесточенной дуэли между государствами, которая, по их мнению, уже началась.