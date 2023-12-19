ФРГ стремится начать войну с РФ, и это подтверждает риторика ее министра обороны. Так считает Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты».

Ранее Борис Писториус призвал европейские страны ускорить перевооружение своих армий. Филиппо в ответ заявил, что подобная воинственность должна обеспокоить, причем сразу по ряду причин. Запись об этом он сделал в одной из соцсетей.

«Во-первых, она подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для нас инициативе Вашингтона», - указал он.

Второй причиной политик видит попытку Берлина встать во главе европейских войск. По его мнению, ФРГ может заключить с США сделку, по которой станет командовать всеми вооруженными силами Евросоюза.