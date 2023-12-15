По мнению Филиппо, это сэкономит существенные деньги как Франции, так и другим странам.

Флориан Филиппо, руководитель французской партии «Патриоты», с большим энтузиазмом поприветствовал решение Венгрии опять заблокировать помощь для Киева. Евросоюз планировал выделить ему 50 миллиардов евро, которые должны были выдаваться украинскому правительству на протяжении нескольких последующих лет.

«Браво Венгрии, которая наложила вето на 50 миллиардов евро, которые Урсула хотела отдать Зеленскому!», - написал он в одной из социальных сетей.

По его мнению, такой шаг позволит сэкономить Франции порядка десяти миллиардов евро.