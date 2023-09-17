FT: Зеленскому не дадут выступить в Конгрессе США, чтобы не клянчил деньги

Украинского президента Владимира Зеленского ждут в Белом доме в четверг, 21 сентября, но выступить перед конгрессменами, как планировал Киев, политик не сможет.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники в американской администрации, украинскому лидеру позволят лишь посетить здание Капитолия и побеседовать с «небольшими группами» конгрессменов в приватной обстановке.

«Во время нынешнего визита в Вашингтон Зеленский не будет выступать перед Конгрессом, как в свой прошлый визит, когда он просил финансовую помощь для Киева», - приводится в материале.

Издание также с иронией добавляет, что президент Зеленский будет выпрашивать у главы Белого дома Джо Байдена дополнительной военной помощи для ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский летит в США на заседание Генассамблеи ООН. Предполагается, что там он может встретиться лицом к лицу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который будет представлять российскую сторону.