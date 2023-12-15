Гайана и Венесуэла договорились решить миром дело по поводу спорной территории

Между представителями этих государств состоялась встреча. На ней было решено, что для решения судьбы провинции Эссекибо необходимо создать специальную двухстороннюю комиссию. Именно этот орган и будет искать мирный выход из создавшегося кризиса. Встреча проходила в Кингстауне, столице Сент-Винсента и Гренадин, и о ее результатах сообщило издание St. Vincent Times.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», - указано в договоре, который был подписан по итогам встречи.

Теперь главы Венесуэлы и Гайаны встретятся в Бразилии. Это произойдет приблизительно через три месяца. Они будут рассматривать вопросы уже исходя из рекомендаций созданной комиссии.

Ранее Венесуэла решила, что территория Эссекибо, которая входит в состав Гайаны, должна принадлежать ей. По поводу этой провинции ведутся уже более чем столетние споры, но на этот раз венесуэльцы проголосовали на референдуме за ее введение в состав страны. В то же время Эссекибо составляет около двух третей Гайаны.