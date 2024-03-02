Генерал Скшипчак: вводом войск на Украину НАТО начнет третью мировую войну

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин предупредил, что возможное поражение Киева в конфликте с Москвой грозит прямым военным столкновением России с НАТО.

Комментируя слова шефа Пентагона, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак заявил, что появление военнослужащих стран-членов Северо-Атлантического альянса на Украине гарантированно приведет к третьей мировой войне.

«Украинский конфликт является делом альянса, однако принимать участие в нем в военном отношении блок не может», — передает цитату Скшипчака агентство РАР.

При этом, польский генерал констатировал, что ситуация на поле боя для ВСУ с каждым днем становится все тяжелее. В то время, как у России имеется серьезное стратегическое преимущество.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.