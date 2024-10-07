Гериатр Конев считает, что признаки старения у Трампа не выходят за пределы нормы

По словам врача-гериатра Юрия Конева, признаки старения у 78-летнего кандидата в президенты США Дональда Трампа на самом деле имеются, тем не менее данный процесс у политика происходит в пределах нормы. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что накануне выборов на признаки старения Трампа станут обращать все больше и больше внимания.

По мнению медика, долгие и злые речи американского политика свидетельствуют о симптомах энцефалопатии, тем не менее его поведение показывает наличие чистого разума. И в той стадии, в которой сегодня находится Трамп, он может оставаться еще лет десять, поэтому на один срок его должно хватить.

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