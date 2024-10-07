Политолог Маркелов рассказал, какое влияние окажет на рейтинг Трампа новость о вероятной деменции

В ходе предвыборной гонки в президенты США кандидат от республиканцев Дональд Трамп изменил стиль выступлений. Его высказывания стали бессвязными, долгими и грубыми. Ему также приписывают возможное развитие болезни Альцгеймера. Политолог Сергей Маркелов рассказал, окажут ли влияние такие заявления на его рейтинг. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, любые публичные высказывания или аналогичные статьи перед выборами являются пропагандой, нацеленной на подрыв рейтинга кандидата. Такие публикации не преследуют цель завладеть вниманием аудитории иной политической партии, а только стараются удержать внимание своих избирателей.

Эксперт добавил, что при этом подобные рассуждения погоды не сделают и голосов не добавят. Тем не менее такое поведение Трампа вовсе не означает, что у него происходит развитие опасного диагноза, поскольку у него отсутствуют видимые симптомы заболевания, а разговоры о его затянутых выступлениях является только элементом «черного пиара» и пропаганды.

Ранее Трамп назвал сцену в Пенсильвании, где в него стреляли, самым безопасным местом на Земле.