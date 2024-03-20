Глава Гагаузии Гуцул подала в суд на президента Молдавии Санду

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что подала предварительный иск в отношении президента Молдавии Майи Санду о защите чести и достоинства.

Она отметила, что постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в отношении руководства Гагаузии стали нормой в публичных выступлениях Санду.

«Цель этих атак — не просто унизить меня лично, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство автономии без оглядки на Кишинев», — написала Гуцул в своем телеграм-канале.

Глава Гагаузии пообещала дойти в поисках справедливости до Европейского суда по правам человека.

Ранее Санду заявила, что отказывается вводить Гуцул в состав молдавского правительства, как того требует конституция страны, из-за того, что та «выступает против собственного государства».

В начале марта Евгения Гуцул посетила с официальным визитом Москву, где встречалась с президентом России Владимиром Путиным.