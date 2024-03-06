В Молдавии материалы уголовного дела о якобы подозрении в коррупции в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул уже в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу, заявил и.о. генпрокурора республики Ион Мунтян.

Напомним, сегодня в среду, 6 марта, башкан (глава) автономного края Молдавии Гагаузии Евгения Гуцул прилетела в Россию, где встретилась с президентом Владимиром Путиным.

В ходе беседы политики обсудили сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится вверенный Гуцул регион. Российский лидер пообещал Гагаузии и народу автономии оказать поддержку в отстаивании законных прав перед властями в Кишиневе.

«Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд», —сказал Мунтян, его цитирует кишиневский телеканал Jurnal TV.

Ранее Путин пригрозил, что Россия не оставит в покое тех, кто виновен в бомбежках Белгорода.