Глава Пентагона Остин признал, что выживание Украины находится под угрозой

По мнению главы министерства обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, перед Украиной сейчас стоит вопрос о выживании в качестве государства. И ответ на данный вопрос весьма неоднозначен. Его точку зрения привело агентство Reuters.

Такое высказывание шеф Пентагона допустил во время выступления на пресс-конференции, которая проходила на военной базе Раммштайн.

«Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой», - предупредил он.

Остин добавил, что приложит все силы к тому, чтобы снабжение Украины боеприпасами продолжалось и в будущем. Для Киева это вопрос выживания и суверенитета, а для США данный вопрос является одним из ключевых в сфере безопасности, а также делом чести.

Ранее американский министр обороны заявил, что он продолжает верить в успех ВСУ даже несмотря на то, что российская армия добилась успехов на целом ряде направлений. Он выразил надежду, что Украина сможет удержать линию фронта.