Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российские бойцы мощно продвигаются по ряду направлений на Украине, однако в Америке все равно будут верить в успех ВСУ. Комментарий Остина приводит ТАСС.

Киев отчитывается Вашингтону о действиях в зоне боевых столкновений, однако чаще всего говорит неправду. Всеми силами Зеленский и его сторонники пытаются замолчать поражения, но вечно скрывать действительность не получится. Лишь недавно в Белом доме признали и увидели, что Украина теряет почти все преимущества.

Теперь о ситуации высказались и в Пентагоне, где уверены, что украинские бойцы смогут удерживать линию фронта.

«Что касается потенциального российского прорыва, мы видим на поле боя серию постепенных продвижений со стороны россиян», — заявил шеф Пентагона на военной базе Рамштайн в Германии.

Ллойд Остин не стал отрицать, что помощь Украине обходится Западу слишком дорого, однако именно Европа и США помогли Киеву хоть немного продвинуться в боевой зоне. В первую очередь шеф Пентагона обратил внимание на то, что ВСУ не хватает боеприпасов. В оборонном ведомстве выразили надежду, что скоро Конгресс примет решение о помощи Украине.

Ранее сообщалось, что в Германии выступили против использования российских активов для поддержки Украины.