Канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит вспомнить о надписях на рейхстаге и прекратить заниматься русофобией. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Миронов, глава думской фракции «Справедливая Россия - За правду».

Политик сообщил, что он полностью поддерживает то обращение к немецкому парламенту, которое составил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, ФРГ ведет откровенно русофобскую политику.

«Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Мы не позволим изменить историю и забыть уроки войны», — указал он.

Миронов добавил, что правительство Германии поддерживает Украину, которая проводит откровенно нацистскую политику, и тем самым предает собственные идеалы.

Ранее Володин в своем обращении к бундестагу заявил, что если ФРГ запустит производство ракет на украинской территории, то Россия сочтет это вовлечением Германии в войну. Он пообещал немцам глобальные последствия на такой недружественный шаг.