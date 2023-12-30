В Буркина-Фасо учреждена международная награда, которая будет вручаться национальным лидерам стран Африки за стремление к независимости.

Об этом сообщил Махамади Савадого председатель оргкомитета этой премии во время ее представления. Презентация прошла 28 декабря в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Инициатором создания такой премии выступил известный на «Черном континенте» писатель Сильвен Такуэ, который возглавляет общественную организацию «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке».

«Мы бы хотели, чтобы вручение премии проходило в Москве и вручал ее лично Владимир Путин. Конечно, могут быть изменения», - заявил по этому поводу Савадого.

Его слова привело ТАСС. Глава оргкомитета считает, что данная награда сможет стать заметным катализатором в стремлении стран Африки к своему суверенитету.