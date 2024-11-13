Госдеп: военные КНДР начали участвовать в боях против ВСУ в Курской области

Северокорейские военнослужащие, якобы переброшенные ранее в Курскую область, уже активно задействованы в боестолкновениях с украинскими военными. Об этом, как информирует ТАСС, на брифинге заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Со слов Пателя, заявил, в Россию из Северной Кореи в общей сложности были переброшены более 10 тыс. военнослужащих.

«Военнослужащие КНДР начали принимать участие в боевых операциях против ВСУ вместе с российскими силами в Курской области. В восточную часть РФ прибыло более 10 000 солдат КНДР», — заявил Пател.

По утверждению представителя Госдепа США, российские военные якобы уже «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей». Что, в свою очередь, как отметил Пател, является «критически важными навыками для передовых операций».

Ранее стало известно, что Совет Федерации утвердил ратификацию соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Южной Кореей. Этот документ подписан во время встречи президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне. В соглашении предусмотрена военная поддержка партнерского государства в случае агрессии против одной из стран.