Совет Федерации утвердил ратификацию соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Южной Кореей. Этот документ подписан во время встречи президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне. В соглашении предусмотрена военная поддержка партнерского государства в случае агрессии против одной из стран.

Верхняя палата парламента единогласно подтвердила ратификацию документа. Соглашение носит миротворческий характер и предполагает установление долгосрочного стратегического партнерства, основываясь на принципах взаимоуважения суверенитета.

По условиям соглашения, Россия и Северная Корея обязуются незамедлительно предоставлять военную помощь в случае вооруженного нападения на одно из государств.

Страны также имеют возможность проводить совместные военные учения. Кроме того, соглашение охватывает сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, туризм и борьба с терроризмом. Соглашение вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын приказал помогать российской армии в ее священной войне.