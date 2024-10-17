Госдума рассмотрит законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в РФ семьи

Депутаты Государственной думы намерены уже в ноябре поставить на рассмотрение проект закона о запрете трудовым мигрантам при прибытии в Россию на заработки привозить в страну свои семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительный думский план законопроектной работы нижней палаты российского парламента.