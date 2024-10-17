Госдума рассмотрит законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в РФ семьи
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Депутаты Государственной думы намерены уже в ноябре поставить на рассмотрение проект закона о запрете трудовым мигрантам при прибытии в Россию на заработки привозить в страну свои семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительный думский план законопроектной работы нижней палаты российского парламента.
Ранее указанная инициатива по ограничению ввоза мигрантами своих семей в Россию была внесена фракцией ЛДПР. Согласно документу, приезжающим на работу в РФ иностранным гражданам будет отказано в праве на перевозку близких родственников.
«В части установления запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно прибывающего в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, и не имеющих иных законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации)… плановый срок: ноябрь», — сказано в документе.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести запрет на получение налоговых льгот мигрантам.