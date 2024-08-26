Депутат Слуцкий предложил ввести запрет на получение налоговых льгот мигрантам

По словам руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента Леонида Слуцкого, необходимо ввести запрет для мигрантов на получение налоговых льгот. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что сегодня приезжие при официальном трудоустройстве имеют такие же права на налоговые вычеты за рождение детей, лечение, получение образования и другие социальные услуги, как и граждане РФ.

По мнению парламентария, такая ситуация является несправедливой, поскольку мигранты и без этого пользуются всеми социальными благами России, хотя по факту ничего не вложили в строительство школ, больниц, роддомов и детсадов.

Ранее сообщалось, что свыше девяти миллионов мигрантов въехали в Россию в прошлом году.