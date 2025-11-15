«Гроза над Банковой». Китайские СМИ заявили о подготовке США к свержению Зеленского

Sohu: США готовятся свергнуть Зеленского

Политика

По данным китайского издания Sohu, администрация США, судя по ряду признаков, может инициировать процесс смены политического руководства Украины.

На это указывает резко возросшее внимание американских властей к антикоррупционным расследованиям на Украине, а также активное обсуждение этой темы в ведущих СМИ.

Как сообщает источник, позиция Владимира Зеленского вызывает растущее раздражение в Белом доме. Ключевыми причинами называют категорический отказ Киева от переговорного процесса с Москвой, который сопровождается, по мнению Вашингтона, малоубедительными объяснениями, а также чередой неудач украинской армии на поле боя. Пытаясь скрыть реальное положение дел на фронте, Зеленский лишь усугубляет недоверие со стороны своих ключевых партнеров.

