По данным китайского издания Sohu , администрация США, судя по ряду признаков, может инициировать процесс смены политического руководства Украины.

На это указывает резко возросшее внимание американских властей к антикоррупционным расследованиям на Украине, а также активное обсуждение этой темы в ведущих СМИ.

Как сообщает источник, позиция Владимира Зеленского вызывает растущее раздражение в Белом доме. Ключевыми причинами называют категорический отказ Киева от переговорного процесса с Москвой, который сопровождается, по мнению Вашингтона, малоубедительными объяснениями, а также чередой неудач украинской армии на поле боя. Пытаясь скрыть реальное положение дел на фронте, Зеленский лишь усугубляет недоверие со стороны своих ключевых партнеров.

