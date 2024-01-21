Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление политика.

Стоит отметить, что слухи о том, что Десантис откажется баллотироваться в президенты США ходили все последнее время с начала 2024 года.

Ранее в своей соцсети Truth Social 45-й президент США Дональд Трамп написал о возможном выходе губернатора штата Флорида Рона Десантиса ради кресла в сенате или конгрессе из президентской гонки.

Напомним, на состоявшихся в начале уходящей недели кокусах республиканцев в штате Айова первенствовал Дональд Трамп (51%). Десантис набрал 21% голосов избирателей и занял второе место.