Вице-президент США, кандидат в президенты страны от Демократичной партии Камала Харрис заявила, что не намерена встречаться с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу обсуждения конфликта на Украине, заявила она в интервью CBS.

«Нет, не в двустороннем порядке без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», — сказала она, говоря о возможности встречи с Путиным.

Харрис подчеркнула, что позиция США остается и Вашингтон поддерживает возможности Киева защититься от действий Москвы. Кандидат в президенты США уклончиво ответила на вопрос о членстве Украины в НАТО, подчеркнув, что до этого вопроса еще нужно «дойти».

Кроме того, считает Харрис, при президентстве ее соперника на выборах — республиканца Дональда Трампа — Украина бы капитулировала.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. Харрис была выдвинута в качестве кандидата на выборы после того, как действующий президент страны Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки.

Ранее гериатр Юрий Конев заявил, что признаки старения у Трампа не выходят за пределы нормы.