Индия уволит 45 своих граждан из армии РФ

Министерство иностранных дел Индии объявило, что 45 граждан граждан страны были освобождены от службы в российской армии, сообщил телеканал NDTV.

В ведомстве также сообщили, что еще 50 индийцев продолжают служить в российской армии и участвовать в боевых действиях на Украине. Нью-Дели принимает меры для их увольнения и возвращения на родину.

В начале мая Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало четырех человек, подозреваемых в торговле людьми и вербовке индийских граждан в Армию России. По данным ведомства, индийцев обманом отправляли в зону боевых действий на Украине.

В июле NDTV сообщал, что индийские граждане, служащие в российской армии и участвующие в спецоперациях, будут уволены и возвращены на родину. Телеканал отмечал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным во время визита в Россию 8-9 июля.

Ранее сообщалось, что ЕС может пересмотреть частоту продления антироссийских санкций.