FT: ЕС может пересмотреть частоту продления антироссийских санкций

ЕС может пересмотреть частоту продления антироссийских санкций, увеличив ее до 36 месяцев, вместо текущих полугодовых циклов. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, Еврокомиссия рассматривает возможность введения бессрочных ограничений против РФ.

Это решение мотивировано требованиями США, которые готовы предоставить кредит Киеву на $50 млрд из замороженных российских активов в рамках G7 только при условии получения гарантий, что эти средства не будут распределены в ближайшее время.

«Срок в 36 месяцев остается вероятным вариантом. США дали ясно понять, что более короткие сроки для них неприемлемы», — указывается в сообщении.

Однако Венгрия уже выразила сомнения по поводу согласования новых сроков санкций.

По данным издания, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который ранее блокировал помощь Украине, может потребовать определенные посты в новом составе Еврокомиссии, который вскоре будет утвержден.

В итоге, по данным FT, ЕС может избежать продления антироссийских санкций.

Если Венгрия не будет препятствовать, Евросоюз выразит готовность предоставить $40 млрд, рассчитывая на то, что США покроют остаток обязательств в рамках G7.

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