Напомним, ранее президент франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз якобы договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов», чтобы начать поставки в ВСУ дальнобойных ракет и снарядом среднего радиуса действия. Также он предупредил, что Париж намерен всецело содействовать Украине, чтобы Россия не вышла из конфликта победителем.

Комментируя воинственные настроения Макрона аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос подчеркнул в материале для InfoBRICS , что у Франция совершенно не способна противостоять Армии России в открытом конфликте на Украине.

Кроме того, участие Франции в затяжном противостоянии маловероятно. Впрочем, это касается любой другой европейской державы, отметил Лейрос.

«Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом», — добавил аналитик.

Лейрос напомнил, что реальное и легальное присутствие военных НАТО в зоне украинского конфликта будет означать прямое объявление войны России.

Ранее МИД РФ посоветовал Макрону не проверять готовность России к жесткому ответу на ввод войск ЕС на Украину.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.